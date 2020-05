Retiro 25 % AFP Habitat: ¿cómo, cuándo y dónde presentar la solicitud para acceder al retiro de fondos?

Retiro AFP 25 % Habitat | ¡Atención! Si eres aportante de esta entidad financiera, esta nota te será de mucha ayuda para conocer puntos importantes sobre el retiro de tus fondos hasta el 25 % debido al estado de emergencia que se vive por el brote del coronavirus en el Perú.

¿Cuál es el procedimiento de la SBS para retirar el 25 % de AFP?

Saldo de hasta S/ 4.300

Aquellos aportantes que cuenten con un saldo de hasta S/ 4.300 podrán retirar su dinero a la totalidad, es decir: podrán obtener el 100 % de sus fondos.

Este retiro se efectuará en una sola armada y su efectividad se hará teniendo en cuenta los 10 días hábiles de presentada la solicitud.

Saldo de S/ 4.300 a S/ 17.200

Aquellas personas que cuenten con este intervalo de dinero en sus cuentas de AFP podrán retirar un máximo de S/ 4.300.

El retiro se hará efectivo en dos armadas.

Saldo de S/ 17.200 a S/ 51.600

Aquellas personas que cuenten con este intervalo de dinero en sus fondos de AFP podrán retirar el 25 % de ellas.

El retiro se hará efectivo en dos armadas.

Saldo mayor a S/ 51.600

Aquellos aportantes que cuenten con más de 51.600 soles en sus cuentas de AFP podrán retirar hasta S/ 12.900.

El retiro se hará en dos armadas.

¿Cómo retirar el 25 % de mi AFP Habitat?

a) La presentación de la solicitud para el retiro podrá ser efectuados a partir del 18 de mayo, fecha en la que entra en vigencia el Reglamento Operativo de la SBS.

b) En un plazo máximo de 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud se debe entregar hasta el 50 % del monto requerido.

c) El 50 % restante se desembolsará dentro de los 30 días calendario siguientes al primer desembolso.

d) Los retiros extraordinarios efectuados durante el estado de emergencia se deducirán del monto total a retirar.

e) El afiliado mantendrá la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia en la medida que cuente con las aportaciones necesarias para acceder a una pensión con cobertura del seguro (cuatro aportes en los últimos ocho meses).

f) Los retiros podrán ser efectuados también por las personas que se encuentren en el extranjero, para lo cual las AFP deben establecer los protocolos correspondientes.

g) El 25 % destinado a la cobertura del primer inmueble o amortización del crédito hipotecario se determinará luego de haber deducido el retiro extraordinario.

h) Ten en cuenta que por Ley, los fondos retirados no son intangibles: si tienes alguna deuda, autorización de cargos (débito automático) con la entidad financiera en donde tienes tu cuenta, esta podrá aplicar la compensación de deuda u otro tipo de descuento.

Importante: Ten en cuenta que el punto "H" tiene una modificación que te la contaremos en el siguiente punto.

Retiro AFP 25 %: ¿cómo evitar que el banco te descuente por cobro automático?

En un primer comunicado por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se detalló que los fondos no serán intangibles, por lo que la financiera a cargo de liberar los fondos estarán en facultad de generar algún cobro pendiente, sin embargo, hoy te traemos una noticia: eso ya no pasará, por lo que deberás seguir algunos pasos.

Según informó la misma SBS, se aprobó la creación de cuentas intangibles para el retiro de AFP por 25 %. Esto quiere decir que los aportantes podrán obtener su dinero líquido y sin descuentos por deudas.

“El mencionado Decreto de Urgencia (N.° 056-2020) permite que los afiliados que decidan retirar el 25 % de su AFP, puedan depositar sus retiros en dichas cuentas y no ser objeto de retención u otra afectación sea por orden judicial y/o administrativa, ya que dichas cuentas tienen carácter de intangible por el período de un año”, comentó la SBS en un comunicado.

¿Quiénes pueden retirar el 25 % de AFP?

Todos los afiliados a las AFP que tengan saldo mayor a cero en su fondo podrán acceder a esta ley dictaminada en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú.

Consulta retiro AFP Habitat: teléfono

AFP Habitat también siguió el mismo camino de las otras financieras presentando un nuevo cronograma con las fechas definitivas para que sus afiliados envíen la solicitud.

Web AFP Habitat

Teléfono: 01-230-2200

¿Cómo saber en qué AFP estoy afiliado?

Debes ingresar al siguiente enlace https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/Consulta.aspx para verificar a qué AFP perteneces.

Cronograma del retiro AFP Habitat

Fecha Último dígito de tu DNI Fecha Último dígito de tu DNI 18 de mayo 0 - Letras u otros valores 17 de junio 2 19 de mayo 1 18 de junio 3 20 de mayo 2 19 de junio 4 21 de mayo 3 22 de junio 5 22 de mayo 4 23 de junio 6 25 de mayo 5 24 de junio 7 26 de mayo 6 25 de junio 8 27 de mayo 7 26 de junio 9 28 de mayo 8 30 de junio 0 - Letras u otros valores 29 de mayo 9 1 de julio 1 1 de junio 0 - Letras u otros valores 2 de julio 2 2 de junio 1 3 de julio 3 3 de junio 2 6 de julio 4 4 de junio 3 7 de julio 5 5 de junio 4 8 de julio 6 8 de junio 5 9 de julio 7 9 de junio 6 10 de julio 8 10 de junio 7 13 de julio 9 11 de junio 8 14 de julio Rezagados 12 de junio 9 15 de julio Rezagados 15 de junio 0 - Letras u otros valores 16 de julio Rezagados 16 de junio 1

¿Puedo retirar 2.000 soles de mi AFP y además el 25 %?

El gobierno de Martín Vizcarra, como una de las primeras medidas para reducir el impacto económico contra el coronavirus, aprobó el Decreto de Urgencia 0-34 donde los afiliados cuentan con la opción de retirar el monto de S/ 2.000. Esta disposición aún se mantiene vigente por lo que será tu decisión si deseas cobrar ese dinero o el 25 % de la ley que promulgó el Congreso. Ambas no son excluyentes.

¿Qué pasa si no retiro el 25 % de mi AFP?

Tus fondos no se verán afectados si no retiras el 25 % de tu AFP. La medida tiene un carácter extraordinario de auxilio económico para aquellas personas que no tienen otra opción para disponer de efectivo. Las financieras recomiendan no retirar el dinero y que lo mantengas depositado para que sea un ahorro personal al momento de jubilarse. Sin embargo, el manejo de fondos suele ser criticado.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el retiro del 25 % de mi AFP?

Esta forma de retiro tendrá una vigencia de 60 días calendario que serán contados a partir del día en que ingreses tus datos en la página web de la financiera.

¿Qué es la AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.

Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).