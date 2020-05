Shirley Arica reveló la razón por la cual terminó con Jean Deza | VIDEO

"Todo tiene su final, nada dura para siempre", parece cantar Jean Deza, quien ya no tiene vínculo con la modelo Shirley Arica. La popular 'Chica Realidad' contó las razones para poner punto final a su relación amorosa con el hombre de Alianza Lima.

Shirley Arica aseguró que el confinamiento por el coronvirus tuvo que ver mucho para el final de su relación con el jugador de Alianza Lima. “Lo conozco a él desde hace muchos años y nuestra relación se dio en un momento complicado para todo el país (por la pandemia). Tengo otra prioridad que es mi hija, y él tiene otras, pero cuando no hay daño terminas bien”, indicó.

Luego, la modelo agregó: “Estoy tranquila, feliz, todo bien con Pío (Dean), todo bien con Jean (Deza), no tengo más que hablar por un tema especial”, manifestó para La Karibeña.

“Nadie se ha peleado, en realidad todo bien, pero uno no sabe lo que pueda pasar mañana. En cuarentena hay cosas que desgastan en una relación, pero no hay una mala experiencia con nadie”, expresó.

Sobre la posibilidad de estar embarazada Shirley Arica lo descartó completamente. “No para nada, no estoy embarazada. Sí me han visto en la clínica, pero por otros temas que no tienen nada que ver con eso”, aclaró la ‘Chica Realidad’.

Jean Deza castigado por indisciplina

Cabe recordar que Jean Deza tuvo actos de indisciplinas (salidas nocturnas) que ocasionaron que sea suspendido del primer equipo de Alianza Lima. A esto se suma que debido a la situación el entrenador Pablo Bengoechea tuvo que renunciar a su cargo.