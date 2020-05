Coronavirus en Ecuador - HOY, lunes 18 de mayo, últimas noticias: 33.582 contagios y 2.799 fallecidos

Coronavirus en Ecuador | Las últimas noticias sobre el avance de la pandemia de la COVID-19 en tierras colombianas con todos los datos y cifras actualizadas de HOY lunes 18 de mayo. En un minuto a minuto con los nuevos casos de contagiados y fallecidos a través de Líbero.pe.

Coronavirus en Ecuador: resumen 18 de mayo

Ecuador es uno de los países más afectados por el coronavirus, dando a conocer el último 18 de mayo un total de 33.582 infectados, 2.799 fallecidos y 3.433 personas recuperadas. La cifra no se elevó mucho a diferencia de los casos que ya tenían reportados.

Ante la grave crisis que se generó en el país, el gobierno de Lenín Moreno anunció que han recibido una inyección económica de 1.490 millones de dólares, dinero que llegó por préstamo del FMI, Banco Mundial y CAF. Esta suma será invertida en los distintos sectores del país.

De la misma forma, las autoridades anunciaron que la llegada de ciudadanos ecuatorianos en vuelos humanitarias será bajo estricto cuidado. Se pudo conocer que todo aquel que deba regresar al país tendrá que realizarse la prueba de descarte a la COVID-19 alrededor de 72 horas antes de viajar.

Coronavirus en Ecuador hoy lunes 18 de mayo

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 10:00 p. m. La alcaldesa de Guayaquil volvió a advertir que si las nuevas normas del semáforo amarillo no se respetan, el semáforo rojo será activado.

- 9:00 p. m. Ministerio de Economía anuncia la llegada de 1.490 millones de dólares, dinero que llegó ante el préstamo del FMI, Banco Mundial y CAF.

- 8:00 p. m. Cyntha Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, reveló que a partir de este miércoles las restricciones de la cuarentena no serán tan fuertes. Pasarán a semáforo amarillo.

- 7:20 p. m. Un total de 8 ciudadanos venezolanos dieron positivo tras regresar a su país desde Ecuador. El regreso genera contagios.

- 6:30 p. m. La antigua Maternidad E. Sotomayor tuvo una nueva verificación para que en los próximos días sea habilitado como Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario.

- 5:45 p. m. Las autoridades de Ecuador revelaron que los ciudadanos que regresen al país en vuelos humanitarios tendrán que dar negativo en pruebas de la COVID-19 que se realizarán 72 horas antes de iniciar el viaje.

- 5:00 p. m. Estudio indica que el 55 % de pobladores entre los 20 y 49 años fueron afectados por coronavirus en Ecuador.

- 4:15 p. m. Desde el miércoles 20 de mayo, Guayaquil pasará al semáforo amarillo con medidas restrictivas. Así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri.

- 4:00 p. m. Presidente Lenín Moreno: "Hoy inician clases 91 colegios del ciclo Costa que lograron acuerdos económicos con padres de familia"

Hoy inician clases 91 colegios del ciclo Costa que lograron acuerdos económicos con padres de familia. 64.070 estudiantes participan bajo el modelo #AprendemosJuntosEnCasa. Queridos alumnos: con su esfuerzo, compromiso y dedicación ¡saldremos adelante! #AEcuadorLoSacamosTodos — Lenín Moreno (@Lenin) May 18, 2020

- 3:30 p. m. Grupos sociales inician jornadas de protesta en contra de Ley Humanitaria.

- 3:00 p. m. Gobierno de Lenín Moreno difunde reporte actualizado sobre el avance de la COVID-19 en Ecuador:

33.582 infectados

3.433 personas recuperadas

2.799 fallecidos

🕙COMUNICADO || # Covid19Ec

El Ministerio de Salud Pública informa: 96536 muestras,

* 3433 pacientes recuperados,

* 8789 casos con alta epidemiológica,

* 39702 casos descartados,

* 33582 confirmados y

* 2799 personas fallecidas.

Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/gO4lyl6cnS — Salud_Ec (@Salud_Ec) May 18, 2020

- 2:30 p. m. Organizaciones sociales de Ecuador proponen cadena perpetua para los corruptos.

- 1:30 p. m. Ley Humanitaria no incluye rebajas en las pesniones de instituciones particulares

- 12:30 p. m. En Tungurahua investigan supuestos actos irregulares en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- 12:00 p. m. Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter publica los derechos y deberes de los pacientes en tiempos de pandemia.

#NosCuidamosTodos | El Gobierno Nacional garantiza que se cumpla tu derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicarse, tenga carácter de confidencial.#AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/7jfnZwV3nH — Salud_Ec (@Salud_Ec) May 18, 2020

#NosCuidamosTodos | El Estado garantiza el derecho a que pacientes reciban un trato respetuoso, a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos.#AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/PYdQ913Y0K — Salud_Ec (@Salud_Ec) May 18, 2020

#NosCuidamosTodos | Recuerda que es derecho del paciente tener acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud, de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano.#AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/KFwMdFqLa1 — Salud_Ec (@Salud_Ec) May 18, 2020

- 11:30 a. m. Se espera que en las próximas horas el Gobierno de Lenín Moreno anuncie un reporte actualizado sobre la evolución del coronavirus en territorio ecuatoriano.

- 11:00 a. m. Ante la crisis que atraviesa Ecuador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) considera que los actos de corrupción no deben quedar impunes.

- 10:30 a. m. Según la Ley Humanitaria, entidades bancarias de Ecuador deberán reprogramar deudas con sus clientes. Esta norma fue aprobada por 74 votos de asambleístas la noche del viernes.

- 10:00 a. m. Desde este lunes 18 de mayo, unidades de transporte urbano pueden circular nuevamente por las calles de Guayaquil.

- 9:30 a. m. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo el 10% de la población mundial expuesta al coronavirus desarrolló inmunidad.

- 9:00 a. m. En tiempos de COVID-19, escuelas de conducción ubicadas en Guayaquil ofrecen cursos online.

- 8:30 a. m. Museos de Ecuador celebran su día con actividades y charlas virtuales. Familias podrán desarrollar experimentos en casa y realizar tours online.

- 8:00 a. m. En medio de la crisis sanitaria y económica que el mundo atraviesa, la creación de empresas cae un 43.96% en Ecuador.

- 7:30 a. m. Este lunes 18 de mayo en semáforo rojo circulan automóviles con placas terminadas en 1 y 2. Mientras que en amarillo los carros cuyo último dígito tarjeta sea 1, 2 y 7.

- 7:00 a .m. Iniciamos un nuevo día lleno de información sobre la expansión del coronavirus en Ecuador. Sigue desde aquí todas las incidencias respecto a la pandemia mundial que azota al país norteño.

Portadas principales diarios Ecuador lunes 18 de mayo

- El Universo

Se extendió el el Estado de Emergencia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que el Estado de Emergencia por el coronavirus se extenderá por un plazo de 30 días más. Todo esto con la finalidad de prevenir cualquier rebrote que pueda afectar en gran potencia al estado de salud ecuatoriano.

El mandatario se pronunció en su habitual rueda de prensa e indicó que a pesar de que la cuarentena ya no es total, el estado de emergencia seguirá rigiendo en el país: "Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia”.

Mediante decreto No.1052 he extendido el Estado de Excepción por 30 días. Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. #JuntosEcuador pic.twitter.com/I5mUlFaJvH — Lenín Moreno (@Lenin) May 16, 2020

Se aprueba reformas laborales en medio de pandemia

En medio de la pandemia por el coronavirus la Asamblea de Ecuador aprobó varios cambios laborales pedidos por el Gobierno para “salvar” puestos de trabajos, ya que se han producido despidos masivos en los últimos meses.

Las medidas consisten en que trabajadores y empleadores lleguen a un común acuerdos para modificar las condiciones económicas y reducir las jornadas laborales con la finalidad de evitar mayor tasa de desempleo en el país.

El presidente Moreno solicitó a la Asamblea que "elimine de la Ley Humanitaria todo los relacionado con contribuciones”, asimismo, añadió: “Tenemos una misma prioridad: salvar empleos, emprendimientos y empresas”.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, pero sobre todo han estado viviendo en los murciélagos desde tiempos ancestrales. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Dónde se originó el nuevo coronavirus?

Este nuevo coronavirus (COVID-19) tuvo su primer brote en la ciudad de Wuhan, China. Todo hace indicar que se originó en un mercado de animales, en donde se vendían todo tipo de criaturas para el consumo humano, e incluso estas se encontraban en pésimo estado de salud e higiene.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando un individuo infectado tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de alguien que se encuentre enfermo.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El investigador especializado en temas del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten aprender más sobre la pandemia del coronavirus. Todo gracias a haber entrevistado a cientos de personas infectadas con el nuevo coronavirus de Wuhan, que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", señaló para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

