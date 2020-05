The flash: actor Logan Williams, el joven Barry Allen, falleció por sobredosis de fentanilo [VIDEO]

Hace casi un mes el actor Logan Williams perdió la vida y generó gran conmoción en el mundo artístico. El joven solo tenía 16 años, no sufría de problemas de salud, pero sí acarreaba una pesada carga emocional que su madre dio a conocer, aunque sin revelar la causa de su temprana partida.

El tiempo ha pasado y la progenitora de Logan Williams finalmente confesó la causa del deceso, que también generó sorpresa. A través de una entrevista para New York Post, Marlyse Williams develó que su hijo perdió la vida por una sobredosis de fentanilo.

Según indicó, los problemas de Logan Williams con las drogas surgieron tras su participación en las series Supernatural y The flash, en esta última interpretó a la versión de niño de Barry Allen. “Pasó alrededor de tres años luchando contra su adicción”, señaló su madre.

Cabe mencionar que el joven actor se inició en la profesión a los 9 años y a los 13 decidió retirarse, momento en el cual habría iniciado su vínculo con las drogas. “Inició con la marihuana y luego con otras drogas, llegando a rehabilitación”, añadió.

“Hice todo lo posible, lo que una madre podría hacer para mantenerlo a salvo, pero sé que lo que sucedió no será en vano. Las personas con problemas similares deben salir adelante con esfuerzo”, añadió la señora Williams.

El último papel de Logan Williams fue en el 2016, cundo participó de la serie canadiense When calls the heart, que está en Netflix. Su trabajo en The flash también puede ser visto en la misma plataforma, mientras que Supernatural a través de señales de cable.