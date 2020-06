Anonymous amenaza con revelar corrupción en la policía de Estados Unidos [VIDEO]

El grupo de hackers, Anonymous, reapareció hace unos días con un vídeo, a través de Facebook, donde pedía que se haga justicia sobre el caso de George Floyd, afroamericano muerto a manos de un policía de Minneapolis. De no cumplirse con lo que demanda, se revelaría públicamente la corrupción policial en Estados Unidos.

En dicho video, que es tendencia en redes sociales, aparece un hombre Anonymous condenando el accionar del ya exoficial de la policía de Minnesota Derek Chauvin y amenazando directamente al gobierno de Estados Unidos si no toma cartas en el asunto.

Asimismo, amenaza también al Departamento de Policía de Minneapolis con revelar sus "crímenes al mundo" y exponer la corrupción que existe dentro de las divisiones.

“Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas, al igual que el resto de todos nosotros, de otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran (...) No creemos en sus corruptas organizaciones para mantener la justicia, así que expondremos muchos de sus crímenes al mundo”, indica Anonymous.

