Caso Richard Swing: Fiscalía interviene oficinas del Ministerio de Cultura

Personal de la Fiscalía de Anticorrupción allanó las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura (Mincul), ubicadas en San Borja, por las contrataciones al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

Se pudo conocer que Janny Sánchez Porturas, representante del Ministerio Público, está encabezando la diligencia a fin de recabar la documentación completa vinculada a los nueve contratos que realizó Richard Swing con el Mincul durante seis gestiones diferentes.

#Ahora | La 1° Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro y la @PoliciaPeru intervienen las oficinas administrativas del @MinCulturaPe, con el fin de recabar documentos sobre las contrataciones de Richard Javier Cisneros Carballido. pic.twitter.com/IT4zotMl3w — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 1, 2020

Se pronuncia la ministra de la Mujer

En tanto, Gloria Montenegro, calificó la polémica contratación de Richard Swing como "una anécdota que debe ser investigada a profundidad". "Es momento de trabajar de manera conjunta con una visión común de derrotar al coronavirus (…) anécdotas de esta naturaleza deben quedar a un costado y yo espero que se investigue a profundidad y que estas cosas no vuelvan a pasar, no solamente en el Ministerio de Cultura, en ningún ministerio", expresó.

Presidente Martín Vizcarra aseguró conocer a Richard Swing

Ante los rumores que señalaban una cercanía entre Martín Vizcarra y Richard Swing, el propio presidente de la República acabó con las especulaciones y admitió que sí lo conoció, pero, descartó tener una amistad con él.

"Efectivamente, lo conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del 2016. Por ahí vi algunos comentarios, diciendo que era alguien de Moquegua y cercano al presidente. Como muchas personas, él colaboraba y participaba de ello, esa relación ha permitido que tenga una participación a nivel del Gobierno", afirmó Vizcarra.

Ministra de Cultura renunció

Tras una serie de cuestionamientos y críticas en su contra por todo lo relacionado al artista Richard Swing, la antropóloga Sonia Guillén renunció a su cargo como ministra de Cultura el último viernes.

"He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. [...] No lo conocía pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar", sostuvo en una entrevista con el diario La República.