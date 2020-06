[EN VIVO] Protestas en EE. UU. tras la muerte George Floyd: disturbios y saqueos cerca de la Casa Blanca

Las protestas y disturbios continúan ocupando las calles de distintas ciudades de los Estados Unidos, donde miles de ciudadanos marcharon por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió a manos de la policía, el último lunes en Minneapolis.

De acuerdo a Darnell Hunt, decano de ciencias sociales en la Universidad de California en Los Ángeles, las marchas por el fallecimiento George Floyd son las más graves que se reportan en los Estados Unidos desde 1968, cuando Martin Luther King fue asesinado.

Anonymous reapareció en la opinión pública tras la muerte de George Floyd. El grupo de hackers publicó una lista de personalidades que, presuntamente, habrían estado involucrados en la 'red Epstein' de tráfico de menores. Algunas eran Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, Ivana e Ivanka Trump, Naomi Campbell, Tony Blair y Michael Bloomberg.

Asimismo, Anonymous prometió revelar los "crímenes" y la relación que mantuvo Donald Trump con Jeffrey Epstein, multimillonario dueño de una red de pedofilia que habría sido protegido por las altas esferas del gobierno norteamericano.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4