Municipalidad de Minneapolis desmantelará su Departamento Policial tras la muerte de George Floyd

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de un policía en Minneapolis en Estados Unidos, generó indignación a las personas de diferentes países del mundo, que comenzaron a protestar en contra del racismo.

Los reclamos son más fuertes en el país norteamericano, donde los ciudadanos condenan la actitud de las autoridades. Ante ello, la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender, anunció este domingo 7 de junio que desmantelarán y reconstruirán el Departamento de la Policía de Minneapolis.

“Nos comprometimos a desmantelar la Policía tal como la conocemos en la ciudad y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad”, afirmó a la cadena de noticias CNN.

Asimismo, explicó que recortará los fondos de dicha institución y estos se dirigirán a otras áreas. “La idea de no tener un Departamento de Policía ciertamente no es a corto plazo”, añadió la presidenta del concejo municipal.

Otra integrante del concejo, Alondra Cano, mediante su cuenta oficial de Twitter, ya había advertido que la Policía “no es reformable” y el objetivo es “terminar con el sistema policial actual”.

When I come out, I come out with the people. https://t.co/UHde7gwpHq