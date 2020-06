Coronavirus: científicos harán huelga apoyando lucha contra el racismo

Las protestas contra el racismo continúan en todas partes del planeta y se hacen cada vez más fuerte. Por ello, esta vez se le sumaron a la campaña Black Lives Matter más de 5000 organizaciones científicas y sus trabajadores, quienes hoy harán huelga y se dedicarán a reflexionar sobre este tema tan polémico que se vive a diario.

En manera de apoyo a la causa que viene dando la vuelta al planeta, distintas entidades científicas, tales como universidades, instituciones y sociedades ligadas al mundo de la ciencia, se han sumado al movimiento Strike for Black Lives, buscando así que toda la comunidad de investigadores tome conciencia con respecto al tema.

Según señala RPP, el astrofísico de la Universidad de Chicago y miembro del Particles For Justice (grupo que coordina el evento), Brian Nord, se expresó sobre el asunto. “Esperamos que, como individuos en comunidades, científicos, académicos y todos usen este día como uno de los muchos para tomar medidas para Black Lives”, señaló.

Además, en redes sociales también se vive este acontecimiento, puesto que March for Science utilizó su perfil de Twitter para señalar lo siguiente: “¡Este miércoles 10 de junio nos uniremos a la llamada de #ShutDownSTEM! Instamos a todos los científicos y trabajadores de STEM a que dejen de laborar como de costumbre durante un día para centrarse en planes accionables que trabajen para acabar con el racismo”.

This Wednesday, June 10th we will join the call to #ShutDownSTEM! We urge all scientists and STEM workers to stop business as usual for a day to focus on actionable plans that work towards ending anti-Black racism.#Strike4BlackLives #BlackLivesMatter #ShutDownAcademia pic.twitter.com/FfmcYK2cho