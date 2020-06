PS5: ¿Cuándo, dónde y cómo ver el lanzamiento de la PlayStation 5?

PS5 presentación EN VIVO | Después de postergar el evento por los disturbios desatados tras la muerte del afroamericano George Floyd, Sony este miércoles 11 de junio realizará una conferencia vía streaming ONLINE y EN DIRECTO a través de Twitch y YouTube para presentar oficialmente a la PlayStation 5.

El lanzamiento de la PlayStation 5 podría representar el paso de Sony a la novena generación de consolas. Además, esta ceremonia será como ninguna antes vista en la comunidad de los videojuegos, ya que, por primera vez no será un espectáculo en un lugar físico.

Ante ello, te hemos preparado una GUÍA COMPLETA con los detalles (fecha, hora, precio y diseño) que debes saber con respecto a la PS5.

Sony mediante sus redes sociales informó que la conferencia online de PS5 se podrá ver EN VIVO en México, España, Estados Unidos, Perú y más países. Recuerda que la transmisión puede comenzar 30 minutos antes de la hora indicada. Estos son los horarios para la presentación en América Latina y España.

La conferencia de Sony sobre la PlayStation 5 se transmitirá en sus canales oficiales de PlayStation vía Twitch y YouTube. También tendrás la opción de observarlo desde la cuenta que el mismo portal abrió para todas novedades relacionadas a la próxima generación de consolas: Twitch Gaming.

Para acceder a la conferencia virtual de Sony debes hacer click AQUÍ. Otras de las formas de VER EN VIVO el espectáculo es ingresando a la web oficial de Sony PlayStation. De igual manera, te dejaremos la transmisión en esta nota cuando esté disponible.

Si bien no hay una información oficial sobre el precio de la PS5, se pudo conocer que la tienda online de Amazon en el Reino Unido estaba vendiendo dos modelos de la PlayStation 5 a 599.00 libras, lo que equivale a 760 dólares aproximadamente.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP