Este jueves se registraron 206 fallecidos por COVID-19, la cifra más alta en un solo día

Como es una costumbre desde el inicio de la pandemia en el Perú, el Ministerio de Salud dio su informe diario sobre el avance del coronavirus, en el que se registraron un total de 6.109 muertos por esta enfermedad.

Teniendo en cuenta que un día antes, por COVID-19, había un total de 5.903 decesos, en 24 horas las personas que perdieron la vida fueron 206, siendo este el número más alto en lo que va del estado de emergencia.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 11 de junio. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Tal como venían hablando las autoridades nacionales, estas semanas podrían ser muy duras respecto al virus ya que se están reactivando algunas actividades económicos,provocando que hayan más personas en las calles.

Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que Perú ya llegó a una cima de casos y cada día hay menos casos de contagios detectados por el Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, hace semanas, en un solo día, se detectaron más de 8 mil personas con esta enfermedad pero ahora el número oscila entre los 2 mil y 3 mil.

Ello no quiere decir que bajemos la guardia porque el Gobierno ha pedido seguir respetando la cuarentena y, en especial, no salir de lod domicilios si no es necesario.