Pareja se queda sin trabajo y cantan en la calle para comprarle leche y pañales a su bebé [VIDEO]

La propagación del coronavirus obligó a que diversas empresas- por fuerza mayor- cierren o despidan un gran número de personal. Ese ese el caso de esta joven pareja, que sale toda las noches a cantar en las calles para comprarle leche y pañales a su bebé.

El video fue divulgado por la organización "Solo por Ayudar", y ha tocado el corazón de más de uno. A ellos no les importa pasar hambre o frío con tal de cubrir todos los gastos de su renta y darle alimentación su bebé.

Esta joven pareja perdieron su trabajo a causa de la COVID-19 y tienen que generar ingresos a como dé lugar con la finalidad de pegar la renta de donde se están quedando y comprarle leche y pañales a su bebé de cinco meses.

La mujer que grabó el video, con un voz resquebrajada, hizo un llamado a todos los ciudadanos de Culiacán y a todos los mexicanos en general a colaborar con la causa y ayuden a esta pareja, que todas las noches se ubican en los exteriores del supermercado Ley.

"Un niño no sabe si la lechita se acabó, si ya no hay pañalitos, si ya no hay pañitos húmedos o si ya no hay para sus papilla. Ellos no entienden de pandemia, no entienden que debemos mantenernos en casa [...] A esta hora, pasada las 9.00 p. m., teniendo a un pequeñín aquí, con la esperanza de generar ingresos y así poder pagar la renta, luz y agua", fueron las palabras de la mujer que grabó este conmovedor video.

Karla "N", madre del pequeño, laboraba en un salón de belleza antes de la pandemia. El lugar tuvo que cerrar tras sufrir un asalto y quedarse sin sus instrumentos de trabajo. Junto a su esposo, todas las noches canta en los exteriores del supermercado Ley, en Culiacán, para comprarle leche y pañales a su bebé.