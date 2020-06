Prometió 'curar del coronavirus con un beso', pero contagió a 19 personas y murió

El encontrar la cura contra el coronavirus ha llevado a tal desesperación, que en países como la India se han dedicado a creer en quienes dicen tener poderes curativos. Ese fue el caso de Alam Baba, quien era considerado un gurú que podía 'exorcizar a la COVID-19', pero su procedimiento lo llevó a un amargo final.

Según el medio indio The Print, el hombre comenzó a señalar que podía curar a las personas que padecieran de la temible enfermedad con tan solo besarlos. No obstante, esto no fue así y terminó contagiando a 19 personas en la ciudad de Ratlam, ubicada en el estado de Madhya Pradesh. Finalmente, y tras contraer la enfermedad, falleció el 4 de junio.

Además, el jefe de la Policía de la ciudad, Gaurav Tiwari, señaló que tras conocerse el deceso Alam Baba, inmediatamente se pusieron en contacto con las 50 personas que habían estado bajo su ritual de curación y fueron puestas en aislamiento obligatorio.

Sin embargo, Baba no se encontraba solo, pues existen otros 32 hombres en la India que aseguran curar del coronavirus con procedimientos muy peculiares. Por lo que, las autoridades se pusieron en marcha para así poder encontrar a estos gurús y hacerles el test de la COVID-19.

Este curioso 'exorcismo del coronavirus' proviene de que Alam Baba era un practicante de magia negra y aseguraba a sus seguidores que, a través de sus poderes adquiridos por practicar esos ritos, podía curarlos y darles inmunidad contra la pandemia con tan solo besarlos. Los pobladores terminaron creyendo en él y el resultado fue el ya conocido.