Adolfo Bolívar a Mayra Couto sobre la donación que hizo el Papa Francisco: "Si no ayudo, mejor cierro el pico"

Adolfo Bolívar se unió a la ola de críticas hacia Mayra Couto, quien se burló de las donaciones que realizó el Papa Francisco a varios países, incluyendo Latinoamérica.

Durante su espacio en el programa 'Enredados' de radio Capital, Bolívar arremetió contra la actriz y le recomendó "cerrar el pico" si no está ayudando a combatir la COVID-19.

Anteriormente fueron Michael Finseth, Franco Cabrera, Michael Succar quienes criticaron el 'tuit' de Mayra Couto sobre las donaciones de 27 respiradores pulmonares que realizó el Papa Francisco, y ahora fue el turno de Adolfo Bolívar quien se mandó con todo.

"Para algunos era mucho, puede ser. Para otros era poco, puede ser. Que probablemente puede ser, a nada. La idea es ayudar. La idea es que, donde quien lo done, sea Maradona, David Beckham, Marc Anthony, Luisito Suárez, la cosa es que se aplaude cuando alguien tiene la intención de donar. Puede de repente donar 10 veces, puede ser. Pero al menos hay una donación", dijo.

Luego hizo hincapié sobre el 'tuit' en tono de burla de la actriz y le pidió que no se pronuncie si no es parte de la solución. Esto sucedió este último lunes en su programa 'Enredados'.

"Refiriéndonos solamente al ‘jajaja’, no es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema", disparó.