La razón por la que Mayra Couto y Andrés Wiese nunca fueron amigos en Al Fondo Hay Sitio

Amor en pantallas y odio en la vida real. Así podría definirse la relación entre Mayra Couto y Andrés Wiese los populares actores de la serie Al Fondo Hay Sitio de América Televisión quienes hoy están envueltos en una serie de entredichos en las redes sociales por unas supuestas denuncias de acoso.

Lo que en la televisión se veía como una tierna y dulce historia de amor entre el acaudalado Nicolás de las Casas y la humilde Grace Gonzales, se convertía en una tensa relación ni bien se apagaban las cámaras y la serie dejaba de rodarse.

El público joven que seguía Al Fondo Hay Sitio vivía encandilado con una relación muchas veces imposible en nuestra sociedad clasista: el enamoramiento, noviazgo y posterior boda de una inocente joven de una familia de escasos recursos con un apuesto muchacho perteneciente a la alcurnia peruana.

Nunca fueron amigos

Sin embargo, detrás de las palabras dulces, las tiernas caricias y los apasionados besos, había cero comunicación y casi nula química entre Mayra Couto y Andrés Wiese. Los actores limitaban su trato y contacto a los momentos en los que le tocaba compartir guión.

Según una fuente digna de todo crédito, la relación entre ambos se deterioró cuando a los oídos de Mayra Couto llegó el rumor de que Andrés Wiese hablaba de ella a sus espaldas cuando compartía con demás actores, el equipo de producción y su círculo de amigos.

La popular Grace Gonzales decidió no encarar al conocido también con "Ricolás" y optó por cortar todo trato con él fuera del estudio de grabación. Nunca compartieron una mesa, una reunión, un brindis, una salida. Entre ellos jamás hubo trato.

Grace no soportaba el aliento de Nicolás

Si bien el grupo de la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio hizo poco para hacer más llevadera esa relación fuera de cámaras, hubo un comentario de Mayra Couto sobre Andrés Wiese que sepultó cualquier intento de acercamiento.

En los camerinos de los artistas, Mayra Couto comentó que no era de su agrado grabar con Andrés Wiese y detestaba las escenas de besos ya que no soportaba ni la respiración ni el aliento del actor.

"Ricolás" se enteró de ello y también optó por evitar cualquier contacto con la actriz a la que consideraba impulsiva y capaz de meterlo en problemas si es que decidía hablar con ella para poner en claro los puntos en discordia.

Nicolás tenía fuerte aliento... y Grace también

El propio Andrés Wiese reveló hace poco que "A Mayra (Couto) le fastidiaba mi olor a cigarro, porque reconozco que soy fumador. Yo siempre traté de tener un caramelo o una menta para no incomodar a mi pareja (en la actuación) porque lo entiendo y lo respeto", explicó.

De igual manera, el actor reveló que protagonizó una incómoda escena con Mayra Couto en la popular serie. "Ella en algún momento se comió una cebolla antes de hacer una escena conmigo, se comió una lata de atún antes de hacer una escena de reconciliación de las que tenían que ser las más feeling (...) Yo tampoco me quejé con el director, fue algo así como un 'ok, no nos llevamos bien'", señaló Andrés Wiese tras admitir que ambos "no eran amigos".