Hombre cae al agua al no aguantar el peso de su perro cuando le daba una galleta [VIDEO]

Un divertido video está circulando en Facebook y demás redes sociales, donde el gran protagonista de ello es un perro que tumbó a su dueño de su yate y generó la risa de miles de cibernautas.

El fornido hombre pensó que aguantaría el peso de las patas de su mascota, pero no fue así y perdió el equilibrio. Es preciso recalcar que no era la intención del can, pues solo quería las galletas que tenía su amo.

En Facebook, circula un divertido clip de un hombre que estaba poniendo en práctica lo enseñado a su perro, pero no contó que ya no es el mismo cachorro de hace un par de años y cedió con dicho peso.

Tal como se aprecia en el nuevo video viral, el perro solo intentaba comer las galletas que tenía el sujeto en una de sus manos y al apoyarse su pecho terminó tumbándolo de su yate.

Esto sería (en gran parte) culpa del hombre que le ordenó a su perro poner sus patas en su pecho, pero no calculó bien el peso y cayó al agua. El can se quedó sin galletas y el hombre terminó empapado.

Como era de esperarse, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y le recomendaron al hombre que a la próxima le dé su comida en el piso para así evitar este tipo de "espectáculos".