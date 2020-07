Captan a un hombre que abandonó a su perro en plena calle y no le importó que fuera atropellado [VIDEO]

Un hecho lamentable ocurrió este último lunes en horas de la noche, cuando un hombre abandonó a su perro en plena calle y no le importó que fuera atropellado por otros vehículos que transitaban por la avenida principal de Surquillo.

El sujeto, quien no ha sido identificado hasta el momento, negó en todo momento que se trataba de su su mascota, pero otra fue la historia cuando el can ingresó al carro del hombre luego de perseguirlo por más de 5 minutos. El hecho se volvió viral en Facebook.

Tal como se aprecia en unas imágenes difundidas por Panamericana TV, unos jóvenes grabaron el preciso momento cuando un sujeto abandona a su perro en la avenida principal de Surquillo.

Según se puede apreciar en dicho video viral, el can lo persiguió por varias cuadras y estuvo cerca de ser atropellado por uno de los vehículos que transitaban por aquel lugar. Es preciso recalcar que el cachorro llevaba consigo su correa.

Al ver que el carro no se detenía y la vida del can corría peligra, los jóvenes le cerraron el paso al otro vehículo e increparon al chofer, quien negó en todo momento que el perro fuera suyo. "El perro no es mío", fueron sus palabras.

A los pocos minutos llegaron serenazgos de Surquillo para poner orden y hacer entrar al razón al sujeto, quien seguía negando que se trataba de su mascota. Sin embargo, al abrirle la puerta el perro no la pensó dos veces e ingresó.

Como era de esperarse, este caso ha generado todo de reacciones en las redes sociales entre los usuarios, quienes le dieron con "palo" al sujeto y aseguraron que no merece tener un perro con tan noble corazón.