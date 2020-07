George Forsyth responde a la invitación de Julio Guzmán para unirse al Partido Morado

Luego de que Julio Guzmán invitara a George Forsyth y a Salvador del Solar para sumarse al Partido Morado, el actual alcalde de La Victoria respondió de forma pública para expresar sus sentimientos al respecto.

"Tengo aspiraciones de ser candidato presidencial pero si Forsyth o Del Solar quienes ser militantes y participar, con todo gusto", había comentado Guzmán.

Si bien agradeció la propuesta, el exarquero de Alianza Lima confesó que son varios partidos políticos los que lo han invitado para participar de alguna forma en las elecciones generales de 2021.

Además, sostuvo que no ha tenido una conversación directa con Julio Guzmán, por lo no detalló mucho sobre dicha propuesta recibida a través de los medios de comunicación.

"El Partido Morado es uno más porque muchos me llaman. No he hablado con Julio Guzmán pero siempre estaré agradecido de ser considerado", manifestó el burgomaestre.

Por el momento, George Forstyh aseguró que está enfocado en conseguir que La Victoria siga avanzando en todos los ámbitos y así tener un mejor distrito.

Como se recuerda, el 'Ken' se encuentra liderando la preferencia de la población peruana para ser el próximo Presidente del Perú, según una encuesta peruana.