Anciano que organizaba marchas anticuarentena murió por COVID-19

Argentina. Un jubilado de 75 años que participaba en marchas anticuarentena falleció por coronavirus el último 15 de junio en su vivienda. El hombre se movilizaba hacia el Obelisco durante el aislamiento social que el Gobierno argentino dictó. Este septuagenario organizaba manifestaciones callejeras desde Facebook. El acontecimiento se volvió viral en redes sociales.

"De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Teníamos muy buena relación", sostuvo su prima Marita Riera. “Salía a caminar, charlaba con la policía, charlaba con los compañeros de su partido pero nadie le decía tienes que quedarte adentro”, agregó.

En tanto, un vecino relataba que Sportono mencionaba permanentemente sobre sus convocatorias virtuales: cacerolazos, marchas y política. “Él decía que no le iban a manejar la vida y que iba a decir cuándo se quería morir o no. Él armaba las protestas. Cuando me contó que había ido a la primera concentración yo me enojé mucho. Le dije: 'nos estamos cuidando mucho todos nosotros, no entiendo por qué no te cuidas'”, indicó.

No obstante, manifestó que tras la última conversación que tuvo con el anciano, le reveló que "se había contagiado de coronavirus". Dicho esto y tras los primeros síntomas que presentó Sportono, se trasladó al Hospital Álvarez, donde los médicos le recomendaron paracetamol y hacerse nebulizaciones.

“Eso fue lo último que supe de él. Y finalmente me llamó su hija para decirme que había fallecido en su propia casa”, detalló su prima. Al ser encontrado sin vida en su departamento, médicos forenses indicaron que su deceso fue a causa de una neumonía y COVID-19.