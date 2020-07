Un tiburón ballena siembra el terror en playa de Israel [VIDEO]

La aparición de un tiburón ballena, el último sábado, sembró el terror entre los bañistas en una playa de la ciudad israelí Eilat. Pese a que el animal no es considerado una amenaza para los humanos, el enorme pez alarmó a todos.

El video fue difundido a través de Facebook y ha causado gran conmoción entre los cibernautas. Dicha historia no tardó mucho en hacerse viral y ha llegado hasta Estados Unidos, México, Chile y Perú.

Era un día normal en una de las playas israelí de Eliat, cuando de pronto apareció un tiburón ballena e hizo que todos los bañistas salieran del agua y vuelvan a la orilla. Todo quedó registrado y posteriormente fue subido a Facebook.

El tiburón ballena es considerado el pez más grande del planeta debido a que puede llegar a medir 18 metros de longitud. Por tal motivo, las personas entraron en pánico al verlo nadando entre ellos. Es más, hasta pareciera que persigue a uno.

Ante ello, Adi Barash, jefa de la organización para la conservación tiburones en Israel, hizo un llamado a la población y aconsejó a los bañistas no acercarse a estos animales por el bien de la especie.

"Estamos en la temporada (alimentaria) alta, y se acercan a las concentraciones de plancton. Es muy importante no interponerse en su camino, no tocarlo y no perseguir al tiburón", indicó Barash.