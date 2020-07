Mayra Goñi sorprende con su apariencia antes de someterse a cirugías estéticas [VIDEO]

Magaly Medina, el último viernes, emitió un video mostrando la apariencia de Mayra Goñi antes de someterse a algunas intervenciones quirúrgicas que modificaron notablemente su aspecto físico.

A través de su programa Magaly Tv La Firme se puede ver cómo lucía la interprete de Los Vilchez antes de convertirse en una figura del espectáculo con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede observar claramente que tuvo intervenciones quirúrgicas en la nariz, la cintura y los pechos.

“Cuando alguien entra al medio artístico, las exigencias son otras. Debe ser que hizo una liposucción", indicó Magaly. Asimismo, agregó: "La mayoría nos hemos arreglado la nariz, parecía que se hubiera hecho la operación en dos partes”.

Mayra Goñi revela operaciones que se realizó

Mayra Goñi confesó que se realizó un aumento de senos. “Las 'bubis' yo les cuento que no tenía nada. Yo fui con una talla al doctor, pero me dijo que era muy flaquita. Igual le agradezco a la vida”, expresó.

Además, reveló que ahora piensa realizarse otra operación más, "Me falta las orejas. Le preguntaré al doctor cómo es, cuánto tarda la recuperación, pero, por qué no, si una mujer quiere juntar para verse mejor, está bien…. Yo a veces me traumo”, sostuvo.