Gobierno dispone que Minsa tome control de hospitales en Arequipa ante crisis

El presiente de la República, Martín Vizcarra, este martes brindó detalles sobre su reciente visita al departamento de Arequipa. A pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) envío apoyo médico, el jefe de Estado quedó sorprendido por las precarias condiciones bajo las cuales eran atendidos los pacientes contagiados por coronavirus.

"Evidenciamos las grandes deficiencias que tiene la respuesta al COVID en la región Arequipa", apuntó Vizcarra Cornejo. Ante ello, el mandatario anunció un decreto de urgencia que permite la intervención del Ejecutivo en el sector salud de Arequipa durante la emergencia sanitaria.

"En el artículo 1 de este decreto de urgencia se determina que tiene como objeto aprobar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan la intervención del Ministerio de Salud como principal autoridad en la gestión de acciones dentro del departamento de Arequipa", explicó Vizcarra.

De igual manera, Vizcarra Cornejo añadió que en territorio arequipeño "ya se encuentran equipos del Ministerio de Salud para que puedan revertir en el más breve plazo la situación en la que se encuentra esta importante región".

El caso de Celia Capira

El esposo de Celia Capira murió el último martes tras perder la batalla contra la COVID-19. La mujer estuvo en todas las portadas tras intentar perseguir el vehículo oficial de Martín Vizcarra cuando visitaba el Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

"Las personas que se están muriendo son las mayores. No les dan prioridad. Ya no les toman interés, solo esperan que se mueran. Mucha gente trae a sus enfermos y los abandonan si tienen COVID-19. Yo no puedo abandonar a mi esposo porque tengo niños menores en mi casa. Yo lo amo a mi esposo, es mi vida. No puedo dejarlo. Voy a estar ahí hasta que Dios le dé vida", detalló.