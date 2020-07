Ingreso Solidario Colombia: cuándo, cómo y dónde cobrar el cuarto giro

Ingreso Solidario DNP o DPS Colombia para HOY viernes 31 de julio | El Gobierno de Iván Duque entregará el cuarto giro de este bono económico para seguir ayudando a las familias en condición de pobreza durante la crisis social desatada por el coronavirus.

En medio de emergencia sanitaria, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un subsidio económico llamado Ingreso Solidario. Esta iniciativa tiene como fin brindar ayuda a los hogares más vulnerables debido al COVID-19.

La ampliación de la emergencia sanitaria en Colombia generó que el mandatario Iván Duque apruebe hasta cuatro giros para las familias que no cuentan con recursos económicos en tiempos de pandemia.

De acuerdo con la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, el cuarto giro del Ingreso Solidario se entregará desde HOY viernes 31 de julio. Según ella, el bono de 160 000 soles beneficiará a 3 millones de hogares.

"Le recordarmos a los colombianos que #IngresoSolidario no tiene inscripciones, hago un llamado para que no se dejen engañar, los trámites de @ProsperidadCol no tienen ningún costo, pueden reportar cualquier inquietud a ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co" @SusanaCorreaBor pic.twitter.com/rp8t2sMz81