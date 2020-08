Pico y Placa seguirá suspendido debido a pandemia por COVID-19, confirma la Municipalidad de Lima

Coronavirus en Perú | La orden del Gobierno de ir restituyendo progresivamente las actividades económicas en el país ha traído como consecuencia la reactivación de varios negocios, la puesta en marcha de millones de puestos de trabajo que estaban suspendidos por la pandemia y también el regreso del caótico tráfico en Lima.

Y al hablar de "normalización" del transporte en tiempos de COVID-19 es ver nuevamente en las calles de Lima a miles y miles de autos de todo tipo que, sumados al uso de motos y bicicletas en las vías, además de la instalación de ciclovías, generan un caos general y un tráfico que "roba" minutos y horas a quienes usan sus vehículos para movilizarse.

¿Vuelve el pico y placa?

Muchos usuarios que se transportan en carros particulares ya han expresado su molestia por la congestión vehicular que, en muchos casos, generan atascos de entre 30 y 50 minutos en las principales arterias de la capital.

Debido a ello, en las últimas horas han sido insistentes los rumores en las redes sociales respecto al posible regreso del pico y placa, norma adoptada el año pasado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con a finalidad de aliviar el caos en las pistas de la capital.

Recordemos que el pico y placa es una medida que tiene como propósito restringir en horas punta y en determinados días de la semana, la circulación de vehículos particulares de acuerdo al último número de placa.

En tal sentido, y ante las versiones sobre su posible reactivación, la Municipalidad de Lima utilizó sus redes sociales para emitir un breve pronunciamiento sobre el regreso del pico y placa en las pistas limeñas.

"Se recuerda a los vecinos de Lima que la medida de Pico y Placa, tanto para transporte particular como de carga pesada, sigue en evaluación en atención al actual contexto en el que nos encontramos por la pandemia del COVID-19", reza el posteó del municipio capitalino.

Días de ejecución del pico y placa

El pico y placa se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa par (incluido el cero) no pueden circular los lunes y miércoles, mientras que los de placa impar los martes y jueves.

Vías en las que se aplica el pico y placa

La fiscalización y aplicación de fotopapeletas por parte de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo se realizará en los ejes Panamericana Sur - Evitamiento - Panamericana Norte, Javier Prado - La Marina, Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa y a partir del lunes también en la Vía Expresa de Paseo de la República, sin incluir las vías auxiliares.

Cabe recordar que los vehículos cuyos propietarios residan en las vías con restricción tendrán facilidades de circulación en un rango de 3 cuadras, para lo cual podrán presentar el documento nacional de identidad, carné de extranjería o licencia de conducir vigentes, además de otros medios probatorios.

Asimismo, quedan exoneradas las personas con discapacidad severa acreditadas e inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entidad que en coordinación con la comuna limeña implementarán las medidas que permitan identificar a los vehículos.

Multa por incumplimiento del pico y placa

Lo conductores que hagan caso omiso al pico y placa serán multados con 336 nuevos soles (equivalente al 8% del valor de 1 UIT). Es por ello que la Municipalidad de Lima exhorta a los conductores de vehículos particulares a respetar la restricción por placas, cuando esta se reactive, ya que no hacerlo traerá como consecuencia adicional la reducción de 20 puntos en el brevete.