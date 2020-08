Ingreso Solidario Colombia: ¿como y cuándo cobrar el cuarto giro?

Ingreso Solidario DNP o DPS Colombia | El coronavirus ha generado un gran impacto en la economía de todos los ciudadanos colombianos, debido a que por la cuarentena millones de personas han perdido su trabajo y no tienen dinero para solventarse. Por ello, el Gobierno de Iván Duque impuso un bono económico dedicado a las familias más vulnerables, este subsidio se encuentra actualmente en la cuarta entrega y otorga, nuevamente, 160 000 pesos.

Tras la gran aprobación del bono, Alberto Rodríguez, titular del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se pronunció cerca del subsidio económico que ya viene ayudando millones de personas."Hicimos un giro de 160.000 pesos en abril, estamos haciendo un segundo también de 160.000 en mayo, en junio y haremos lo mismo para el mes de julio hasta diciembre".

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Con cédula a la mano, solo debes seguir los siguientes pasos para saber si eres beneficiario del Ingreso Solidario:

Accede a la plataforma web del Ingreso Solidario y selecciona el botón "Consulta giros y beneficiarios".

Ingresa tu número de cédula y marca el recuadro "No soy un robot".

Luego tienes que dar clic en el botón "Buscar" y espera por el mensaje que aparecerá en tu pantalla. De haber sido elegido, recibirás la información necesaria para cobrar los los 16 000 pesos.

¿Qué pasos debo seguir para cobrar el Ingreso Solidario?

- Para ser beneficiario del Ingreso Solidario, no necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos.

- Si no tienes una cuenta en el sistema financiero, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero.

- Si tienes un celular básico podrás abrirla sin datos.

- Si tienes uno inteligente, descarga la aplicación de tu entidad. No requiere contar con plan de datos.

- No es necesario retirar todo el efectivo. Este dinero es tuyo, pierde el miedo a que te lo vayan a quitar.

- No importa si pierdes el celular. El dinero siempre estará seguro en la cuenta.

- No tienes que salir para usar la cuenta. Realiza transferencias, paga servicios o recarga minutos en el celular, aprovecha los servicios que desde el celular ofrece tu entidad financiera.

- Si necesitas efectivo acércate al cajero o corresponsal más cercano evitando aglomeraciones. Respeta los horarios y turnos asignados por tu entidad y las normas del aislamiento preventivo obligatorio.

¿En qué bancos puedo cobrar el Ingreso Solidario?

Las entidades bancarias habilitadas por el Gobierno de Colombia para cobrar el Ingreso Solidario son las siguientes::

Bancolombia : se encuentra 51 en municipios y atenderá a 160 000 personas.

: se encuentra 51 en municipios y atenderá a 160 000 personas. Bancamía : se encuentra en 95 municipios y atenderá a 123 000 personas.

: se encuentra en 95 municipios y atenderá a 123 000 personas. Banco Caja Social : se encuentra en 22 municipios y recibirá a 51 000 clientes.

: se encuentra en 22 municipios y recibirá a 51 000 clientes. Movii: se encuentra en 10 municipios y recibirá a 18 000 clientes.

¿Cuáles son las aplicaciones para acceder al Ingreso Solidario?

Las aplicaciones aceptadas por el Gobierno de Iván Duque para cobrar el Ingreso Solidario son:

Nequi

Daviplata

Ahorro a la Mano

Movi

¿Qué pasa si no tengo una cuenta bancaria?

Si eres beneficiario y no tienes una cuenta bancaria, no te preocupes. "Quienes sean beneficiarios y no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular indicando la entidad financiera en donde deben abrir su producto digital para recibir el apoyo económico", explicó el Departamento Nacional de Planeación.