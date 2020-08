Bolivia: crean hornos crematorios portátiles debido al exceso de muertes por COVID-19

El coronavirus continúa causando caos en todas partes del mundo y en Bolivia la situación empeora cada día. En el país altiplánico las muertes se incrementan cada vez más y las funerarias han colapsado, llegando al punto de fabricarse crematorios portátiles para ofrecer servicios a domicilio.

Medios bolivianos informaron sobre la astucia de un empresario minero que decidió fabricar este innovador artefacto que servirá para que las familias puedan cremar a sus fallecidos, ya que con más de 3000 muertes en el país por la COVID-19, los hospitales ya no saben que hacer con los difuntos.

“Pensar que en ocasiones ha habido 30 muertos, 50 muertos apilados o que los cadáveres amanecen tirados en las calles. Es porque las familias no tienen los recursos o no están encontrando dónde llevarlos a enterrar o a cremar y acaban en las calles para no contaminarse”, explicó el ingeniero Carlos Ayo.

El horno cuesta 45 000 dólares y puede cremar entre 12 a 15 cuerpos en un día, y según Ayo este cuesta una cuarta parte del precio que ofrecen los servicios fúnebres públicos.

Además, el Director de Empresas de la Alcaldía de La Paz, Martín Fabri, señaló que el horno crematorio portátil será una opción viable si es que cumple con todas las medidas de seguridad y con los parámetros ambientales.

Finalmente, el Ministerio de Salud de Bolivia ha informado que en las últimas jornadas se han llegado a registrar 80 muertes diarias y tan solo en el primer día de agosto se reportaron un total de 89 decesos