Insólito: club chileno plagia comunicado de Sporting Cristal sobre Ray Sandoval

Sporting Cristal marcó un precedente con Ray Sandoval tras los lamentables sucesos acaecidos en la vía pública y que determinaron su separación del club tras una investigación realizada por la institución rimense.

Mediante un comunicado, Sporting Cristal expuso de manera detallada su postura para anunciar la separación de Ray Sandoval. El oficio del club rimense traspasó fronteras y, al parecer, el club chileno San Marcos de Arica quedó tan cautivado de su contundencia que lo utilizó como plantilla para resolver su propios incidentes de incumplimiento de protocolos.

Salvo la larga introducción para explicar la salida de los jugadores Brian Torres, Brandon Muñoz y Nicolás Bascuñán, el club sureño copia tal cual los tres puntos que utilizó Sporting Cristal para anunciar la salida de Ray Sandoval.

Tras la difusión del comunicado en redes sociales, los hinchas de Sporting Cristal advirtieron el plagio y una página de Twitter ligada al club rimense compartió ambos escritos con la leyenda "Lo bueno se copia".

¿Qué hicieron los jugadores de San Marcos de Arica?

Aunque en el comunicado la institución de la Primera B de Chile no quiso profundizar sobre el asunto, el presidente del club Carlos Ferry no se guardó nada en una entrevista con 'La Tercera' y aseguró que los jugadores citados "llevaron mujeres" a su departamento, además de no respetar el toque de queda el pasado viernes al salir de su domicilio.

La indisciplina de los tres futbolistas, prestados por Huachipato, derivó que el club sureño deba realizar pruebas moleculares a su plantel debido a un posible contagio. Felizmente, todos arrojaron resultados negativos.

Ray Sandoval

El ahora exjugador de Sporting Cristal abandonó su casa el pasado sábado en pleno toque de queda, acudió a la casa de los padres del exenamorado de su pareja, causó daños a uno de los carros de aquella familia, se quiso dar a la fuga y estrelló con otros dos carros antes de ser capturado por la policía en Lince. Si aquello no fuera poco, la prueba del dosaje etílico arrojó 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple de lo permitido. Su salida del club rimense estaba más que cantada.