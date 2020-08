"Ningún doctor quiere trabajar con pacientes COVID-19. Todos se escapan" [VIDEO]

El director de la Red de Salud San Román en Juliaca (Puno), Enrique Sotomayor Perales, mostró una gran indignación al revelar que los doctores del hospital en el que trabaja no quieren atender a los pacientes diagnosticados con coronavirus.

"No hay ni un solo doctor que quiera trabajar con pacientes COVID-19, todos se escapan. El 100% de ellos son así, yo soy el que tiene qu dar la cara y atender a la población porque me debo a ellos", sostuvo Sotomayor en una rueda de prensa con medios locales.

Por si ello fuera poco, denunció que los profesionales de la salud del hospital Carlos Monge Medrano que no quieren atender a la población, sí están haciéndolo en clínicas privadas, lo cual causa una gran indignación en toda la ciudadanía.

"Hay quienes no realizan su labor y cobran sus haberes, pero sí trabajan en clínicas privadas. Esto se acabó. Ellos no se contagian acá porque no trabajan con estos pacientes", añadió.

Como era de esperarse, Sotomayor aseguró que tomará las medidas correspondientes relacionada todo en el marco legal.

"Yo voy a conversar con ellos y tomaremos las medidas que sean necesarias en el marco legal porque no puede ser posible que eso esté sucediendo. Incluso, cobran el bono del estado por atender a estos pacientes", añadió.