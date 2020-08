Bono Universal: Personas se amanecen afuera del Banco de la Nación para cobrar subsidio del Gobierno [VIDEO]

Durante las primeras horas de la mañana se captaron largas colas en la agencia del Banco de la Nación, situada en el Óvalo de Puente Piedra. La fila estaba conformada en su mayoría por personas que iban por el cobro del segundo tramo del Bono Universal.

Según un informe de América Noticias, la larga de cola de personas que se encontraban conglomeradas desde las 4 a.m. llegaba hasta siete cuadras del lugar.

Una de las personas que se encontraban en el lugar, dio a conocer que está haciendo fila desde el día lunes, pero que debido a la gran afluencia de personas no pudo cobrar hasta ahora el subsidio decretado por el Gobierno.

“Ya son tres días que estoy acá para el cobro del bono y nada. Tenía que cobrar ayer, por eso hice mi cola un día antes (lunes), pero no llegué, ayer tampoco y hoy estoy acá desde las 4:00 a.m. El banco no avanza, en todo caso, que el horario se extienda”, indicó.

"Para empezar no hay protocolos de seguridad, no hay círculos donde uno debe estar parado y la atención es pésima. Vienen a la hora que ellos desean, el personal del Ejército llega, pero tarde. Yo estoy desde hace tres días y nada”, expresó consternado otra de las personas que se encontraba haciendo su fila para ingresar al Banco de la Nación.

Serenazo del distrito se hizo presente para verificar que la gente se encuentre cumpliendo el distanciamiento social obligatorio para poder evitar la propagación del virus.

