Walter Martos sobre la ONP: "Observaremos la norma del Congreso" [VIDEO]

El Pleno del Congreso de la República aprobó la madrugada de este martes el proyecto de ley que permitirá la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que esta propuesta legislativa ocasionará "un desequilibrio fiscal" y marcará un "antecedente grave para el futuro", ya que dejaría "fuera del sistema de pensiones a los aportantes".

En ese sentido, el jefe de Gabinete Ministerial informó: "Como Gobierno no podemos caer en la irresponsabilidad de que una gran cantidad de personas salgan del sistema de pensiones. Como Gobierno tenemos que observar la norma que no solo trae desequilibrio, sino también vulnera las normas básicas de constitucionalidad y trae un perjuicio no solo a este gabinete, sino a los próximos".

En conversación con el programa Nada está dicho de RPP, Walter Martos recordó que el último viernes acudió al Parlamento junto con la titular de Economía, María Antonieta Alva, para presentar una contrapropuesta a los congresistas que consistía en "entregar una compensación económica gradual y proporcional en base a los aportes".

Por otro lado, Martos Ruiz indicó que el Poder Ejecutivo es totalmente consciente sobre los problemas que registra el Sistema Nacional de Pensiones. "Sabemos que es necesario hacerse una reforma de todo el sistema pensionario porque hay muchos pensionistas que han aportado una cierta cantidad de años, pero si no llegan a cumplir los 20 años no reciben ninguna pensión", manifestó.

Es importante señalar que la iniciativa parlamentaria aprobada en el Pleno establece de manera excepcional y por única vez retirar hasta 4300 soles (una UIT) de los aportes realizados a la ONP.

Portal oficial de la ONP

Si deseas acceder a la plataforma digital de la Oficina de Normalización Previsional, te recomendamos ingresar al siguiente enlace: https://appvirtual.onp.gob.pe/appvirtual/Virtual/Index/. Para consultar tienes que llamar al 634-2222.