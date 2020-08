Ministro de Defensa descarta implementación de ley seca: "No es una posibilidad"

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló este sábado 29 de agosto que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no está evaluando implementar la ley seca como medida para frenar la propagación del nuevo coronavirus en territorio peruano.

"La ley seca serviría para que exista una gran concentración de personas en los lugares donde venden, para que las personas se lleven a sus casas en los días que no hay cuarentena. No queremos incentivar eso", indicó el titular del sector en conferencia de prensa.

Asimismo, Chávez Cresta remarcó que "por el momento no es una posibilidad" poner en práctica la ley seca. "Lo que se está llevando a cabo y vamos a hacerlo con mayor firmeza, es conjuntamente con los gobiernos locales asegurar la fiscalización de aquellos lugares que, en el marco del cumplimiento de las normas y restricciones de concentración de personas, me refiero a reuniones sociales, no se lleven a cabo", agregó.

En ese sentido, el titular del Gabinete Ministerial sostuvo que las reuniones sociales se están realizando en plena pandemia en horas de la tarde. "Lo de la fiesta en Los Olivos que empezó a las 2 de la tarde, entonces, existen reuniones y unos centros donde se concentran personas a esa hora. Se va a dar cumplimiento de fiscalización y no concentración de personas", expresó.

Por otro lado, Jorge Chávez Cresta informó que la inmovilización obligatoria de los días domingo viene dando un resultado positivo, pero recién en las próximas semanas se anunciará un balance final para conocer si realmente funcionó.

"Aún no tenemos balance, es muy corto, en este tercero y cuarto, esperamos tener resultados. Las personas han estado cumpliendo la medida. Sí, nos está dando resultados. Sí, de acá a dos semanas se ve que baja, se va a dar. Los índices y las estadísticas están siendo favorables con lo que estamos llevando a cabo (las medidas del Gobierno), pero no queremos ser triunfalistas", manifestó Chávez.

Cabe precisar que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto supremo publicado en el "Diario Oficial El Peruano", extendió el Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena focalizada hasta el próximo 30 de setiembre.