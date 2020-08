Jefe de la ONP sobre dictamen de retiro de fondos aprobado por el Congreso : "Es inviable"

El Congreso de la República aprobó el último martes un dictamen para el retiro de fondos de ONP por hasta 4300 soles en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus. Aún falta la decisión final del Ejecutivo recibió esta autógrafa ley el último viernes y tiene 15 días útiles para su observación o promulgación.

En ese contexto, el jefe de la Oficina Nacional Previsional, Víctorhugo Montoya Chávez, declaró para RPP Noticias y se mostró en contra de la normativa es técnicamente “inviable” y se volvería “inejecutable” por su inconstitucional.

“La gente va a tener una expectativa que no podrá satisfacer. No hay dinero porque operativamente la institución no está preparada para resolver esta problemática (...) No hay dinero que devolver, por tanto la norma no se podría ejecutar”, declaró.

Asimismo, recalcó que vulnera a la Constitución Política. "El artículo 11 asegura a las personas a ahorrar para tener asegurada una pensión en su vejez. El artículo 10 señala la lógica de solidaridad a través de un modelo de seguridad social (...)", mencionó.

Montoya manifestó que expuso sobre la situación de la ONP ante la Comisión de Economía del Congreso.“Los proyectos tenían un doble objetivo entre sí contradictorios: aliviar a las familias de las necesidades y que tenga una disponibilidad de dinero -que no existe en la actualidad porque no existe un fondo específico-, y la segunda que mencionaban mucho eran las injusticias que existen en el sistema nacional de pensiones”, detalló.

Además, también señaló que su entidad analiza con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modelos de otros países para presentar una propuesta de reforma integrada de pensiones.

¿Quiénes podrían acceder al retiro de ONP?

A continuación te detallamos quiénes y cómo podrían acceder al retiro de fondos de ONP si se llegase a promulgar por el Poder Ejecutivo.

Devolución total

Aquellas personas que tengan igual o más de 65 años y no hayan logrado cumplir con los requisitos necesarios para obtener una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), podrán acceder a la devolución de sus aportes efectuados.

Es preciso señalar que lo anterior será calculado con la tasa promedio de interés pasiva en la moneda nacional para plazos mayores a un año que publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Retiro para afiliados

Tal y como comentó el Congreso de la República, aquellos aportantes activos e inactivos podrán acceder al retiro de fondos de ONP hasta por 1 UIT, misma que equivale a la suma de 4300 soles.

Bono para jubilados

En esta ocasión la ONP otorgará por primera y única vez a los pensionistas del Decreto Ley 19990 una retribución extraordinaria equivalente a una Remuneración Mínima Vital: 930 soles. Se hará en un cronograma establecido en el plazo de 15 días calendario de publicada la presente norma.