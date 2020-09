Fiscalía abre investigación contra Arón Cotrina por insultar a serenazgo en Magdalena

Hace poco la Municipalidad de Magdalena presentó acciones legales contra Arón José Cotrina Gómez, un sujeto que insultó y discriminó a un sereno tras ser cuestionado por pasear a su mascota sin utilizar una mascarilla. Ahora, la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar ha abierto una investigación preliminar de oficio por el plazo de 20 días.

El sujeto se hizo viral en redes sociales por presentar una actitud repudiada por la sociedad, debido a que lanzó improperios y comentarios discriminatorios contra un serenazgo del mencionado distrito.

“Que me pongan la multa. No me importa, mi viejo la paga, cholo de m… No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, expresó Arón Cotrina Gómez en el metraje difundido en el ciberespacio.

Por ese motivo, será investigado por el presunto delito de discriminación, acción que se encuentra tipificada y sancionada en el artículo número 323 del Código Penal.

Dicho punto sostiene: “El que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia social, étnica, religiosa o sexual; será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas”.

Además, la fiscal provincial penal Nilda Ticona Callara dispuso de la toma de declaraciones por parte de los afectados y de la adquisición de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Finalmente, cabe resaltar que Cotrina Gómez se disculpó por sus acciones tras ser expuesto en redes sociales. “En realidad, ‘sorry’. Yo entiedno que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, los entiendo y no quería faltarles el respeto. Yo creo que no tienen por qué ofenderse, porque todos somos cholos. Yo también soy serrano”, señaló.