Sujeto se niega a usar mascarilla e insulta a serenos de Magdalena: "Mi viejo paga la multa" [VIDEO]

Totalmente enfadado, un sujeto insultó, discriminó y fue racista con serenos del distrito de Magdalena del Mar. Él se encontraba paseando a su mascota, pero sin portar la mascarilla, misma que es de uso obligatorio; esto en el marco de la emergencia nacional que se vive en el Perú y el mundo por el nuevo coronavirus.

Tal y como se pudo conocer, Arón Cotrina Gómez paseaba a su pequeña mascota en el malecón Miguel Grau; sin embargo, al acercarse el personal de serenazgo del distrito para pedirle que se coloque la mascarilla correspondiente, este se negó y comenzó a propagar una serie de insultos en contra de los trabajadores.

"No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, refirió.

Por otro lado, el joven propinó una serie de insultos racistas y discriminatorios que no reproduciremos en esta nota. Por su parte, la Municipalidad de Magdalena, ha salido a dar su versión de los hechos y rechazar cualquier tipo de actos como este.

“La Municipalidad de Magdalena del Mar rechaza los insultos y los términos racistas proferidos por esta persona y respalda el accionar de los serenos, quienes a diario deben arriesgar sus vidas en esta pandemia para mantener el control y la seguridad de las calles, que conlleve a evitar los contagios”, refirió la comuna.

