Viral: exponen tuits de congresistas peruanos antes de tomar el cargo

Algunos congresistas de la República vienen siendo blanco de críticas en redes sociales , ello después de que usuarios en Twitter expusieran tuits suyos de años pasados, cuando aún no tomaban el cargo. Los involucrados son Rosángella Barbarán , Sigrid Bazán y Alejandro Cavero .

En el caso de Barbarán, la congresista del partido naranja, publicó: "Argumento caviar. [Lisuras], el viejo robó pero los otros también. El Congreso no lo deja trabajar. No al golpe fujimorista". Es preciso mencionar que el mensaje aún no ha sido borrado de su cuenta de Twitter.