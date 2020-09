Joven asegura llevar 6 meses sufriendo sin curarse del coronavirus

El coronavirus sigue causando terror en la mayoría de seres humanos. Siendo un virus relativamente nuevo, todavía no se saben todas las consecuencias que podría causar ni cuánto tiempo puede estar uno enfermo. Ante ello, un joven en el Reino Unido es tendencia por asegura tener la COVID-19 desde hace 6 meses y no curarse.

Su nombre es Charlie Russel, un hombre de 27 años que se encuentra viviendo una pesadilla desde hace medio año. Esto debido a que padece un mal conocido como “post COVID-19”, una condición que viene afectándolo 182 días después de la primera vez que dio positivo al virus.

Según declaraciones de Russel al medio The Guardian, su vida se ha tornado totalmente complicada ya que los efectos del coronavirus no se disipan y su cuerpo continúa sintiendo todos los síntomas que hacen de temer a esta enfermedad.

El joven indica que ya no puede correr 5 kilómetros como lo hacía antes, ni desarrollar su vida con total normalidad. No obstante, lo peor para él es que no siente que esté mejorando ni que los síntomas se estén debilitando en lo más mínimo.

“Si hubiera sabido que estaría tan enfermo hubiera tomado mucho más en serio esto en marzo. Todo lo que sabíamos antes es que, si eras joven, tendrías síntomas leves. Esto es todo, o podrías estar enfermo por un par de semanas”, comentó un angustiado Charlie Russel.

Finalmente, se recuerda que los jóvenes también pueden sufrir las secuelas del coronavirus una vez recuperados. "Tenemos esta terrible idea de que las personas jóvenes estarán bien y que la principal razón por la cual no deberían salir es para no contagiar a sus abuelos”, explicó Charles Shepherd, consejero médico de la asociación ME.