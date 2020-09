Pronostican escasez de vacunas contra la COVID-19 hasta el 2024

Las distintas vacunas contra que se vienen fabricando con la finalidad de acabar con la COVID-19, han esperanzado a la humanidad. No obstante, Adar Poonwalla, director ejecutivo del Instituto del Suero de la India, señaló que habrá una escasez del medicamento contra el coronavirus hasta el año 2024.

Según indica el empresario, las industrias farmacéuticas no tienen la capacidad para producir la cantidad necesaria de vacunas para proveer a todo el mundo en un plazo cercano. Por lo que pronostica una escasez por un mínimo de tres años.

Poonwalla señaló que la humanidad necesitará al menos un total de 15 000 millones de dosis para abastecer a todas las personas en el globo terráqueo, esto basándose en un esquema de doble inoculación para cada habitante.

“Va a llevar entre cuatro y cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta. Sé que el mundo quiere ser optimista sobre esto, pero no he oído de nadie que siquiera se haya acercado a ese (nivel) en este momento”, explicó para Financial Times.

Asimismo, sus declaraciones concuerdan totalmente con las predicciones de la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swanimathan, quien alertó que controlar la pandemia de la COVID-19 podría tardar entre cuatro a cinco años.

Finalmente, el Instituto del Suero se comprometió a aportar con la producción de 1000 millones de vacunas, la mitad de ellas destinadas a la India, de un antídoto que se encuentra desarrollando con cinco farmacéuticas, siendo la más conocida la compañía británica AstraZeneca.