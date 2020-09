'Richard Swing' denunció penalmente a Daniel Urresti [VIDEO]

En una alborotada llegada al Congreso de la República, Richard Cisneros contó a la prensa que ha tomado la decisión de denunciar penalmente al parlamentario de Podemos Perú, Daniel Urresti, por difamación.

Como se recuerda, el popular 'Richard Swing' le había recordado al parlamentario su investigación por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y este le había pedido que se rectifique y amenazó con querellarlo.

Incluso, Urresti mostró una carta notarial en sus redes sociales, asegurando que llevará a juicio al compositor por acusarlo de un delito que, según él, no cometió.

Por su parte, 'Swing', muy molesto, dio algunas declaraciones a su salida del Poder Legislativo y resolvió las interrogantes de los hombres de prensa, quienes se encontraban allí.

"Hoy he querellado, he denunciado penalmente al congresista Urresti y vengo a dejarle una carta notarial para que este notificado. Yo no mando cartitas de amor, yo querello de frente", fueron algunas de sus palabras.

También, dio mayores detalles de la denuncia que interpuso en contra del ex ministro del Interior. "Él dice no tiene sentencia, pero eso no significa que yo no le crea a sus víctimas. Hoy he querellado y denunciado al congresista Urresti, por discriminación y difamación", apuntó.

El motivo de la presencia del compositor en el Mesa de Partes del Congreso de la República fue para dejar una carta notarial notificando a Daniel Urresti por la denuncia que ha tomado en su contra.