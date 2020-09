China niega haber hackeado información de potencial vacuna a España

Este 18 de setiembre, el diario 'El País' informó que China habría “hackeado información” de laboratorios españoles que trabajan en una potencial vacuna contra la COVID-19. No obstante, la nación asiático ha negado rotundamente que dichas acusaciones sean ciertas.

“Desde hace bastante tiempo estamos escuchando estas acusaciones contra China, de usar a hackers para robar información de vacunas de otros países, hemos visto informaciones que son realmente rumores”, señaló Wang Wenbin, portavoz de Exteriores chino, en una conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo que si no tienen argumentos en su contra, retracten su acusación. “Sin ninguna prueba en absoluto, calumniar y expandir rumores no es constructivo. Los ciberataques los afrontan todos los países. Esperamos que las partes dejen de sacar esas temerarias conclusiones”, agregó.

Además, Wang Wenbin señaló que China es “clara y consecuente, y que se opone a cualquier forma de ataques y actividades criminales”. Por lo que “es un asunto que debe resolverse con diálogo y cooperación” entre España y China.

Por otra parte, el portavoz chino expresó no tienen la necesidad de hackear datos de otro medicamento porque el de ellos será eficaz. “El desarrollo de las vacunas en China en realidad está liderando el de otros países. No vemos ninguna necesidad de robar de otros, no necesitamos hacerlo para tener acceso a las vacunas”, culminó.

Finalmente, Wenbin recordó que, el pasado 8 de setiembre, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, propuso una Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos con la finalidad de evitar que algunos países puedan robar datos importantes a otros.

“Llamamos a todos los países y los Gobiernos del mundo, a la comunidad de negocios y a todos los interesados a apoyar esta iniciativa global. Que juntos asumamos nuestra responsabilidad de asegurar la seguridad de los datos y construir un ciberespacio abierto, seguro y cooperativo”, culminó.