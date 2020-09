Agresor de sereno anunció que demandará a Municipalidad de Miraflores [VIDEO]

En las redes sociales se viralizó una grabación protagonizada por el ciudadano Ramiro Alonso Dibós. En las imágenes podemos observar que el hombre, quien estaba sin mascarilla en plena vía pública, le propinó una cachetada a un integrante del serenazgo de la Municipalidad de Miraflores.

Frente a esto, Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, informó que tomarán acciones legales contra Ramiro Dibós. "El miembro de serenazgo estaba cumpliendo su función orientando al señor que portara su mascarilla. Esta es una disposición del Gobierno central para que no nos contagiemos o no contagiemos en caso seamos portadores del virus", explicó el funcionario de la comuna.

Ahora, Ramiro Alonso Dibós anunció que demandará a la comuna de Miraflores tras, según él, recibir amenazas por parte del sereno agredido. "No me queda otra cosa que hacer todo esto por lo legal", sostuvo.

(VIDEO: ATV+)

En diálogo con "ATV Noticias", Dibós remarcó que después del polémico hecho, se disculpó con el agente en presencia de policías. Sin embargo, horas después el sereno lo habría contactado para solucionar el problema de manera violenta.

"Me llamó para decirme que quería encontrarse en El Faro a las 11 de la mañana para agarrarnos a puñetes o a balazos, cosa que yo no acepté", indicó el también modelo televisivo.

En ese sentido, Ramiro Dibós reveló que pedirá garantías para su vida. "Voy a denunciar a la Municipalidad de Miraflores por tener personal así y denunciaré al sereno", añadió el sujeto.

Por otro lado, Ramiro Alonso Dibós explicó que agredió al agente de serenazgo porque este le habría ofendido a su madre en reiteradas oportunidades. "No estuvo bien, estoy completamente arrepentido de haberle pegado, pero no me arrepiento de haber defendido el honor de mi madre. Es acción y reacción", sentenció.