TikTok Viral: perro ve comer a su dueño, pero su "orgullo" es más fuerte y no le pide [VIDEO]

TikTok, la plataforma más descargada a lo largo de la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus, nos vuelve a sorprender con un nuevo video sobre mascotas y que en poco tiempo se ha ganado los corazones de miles de internautas.

Según se visualiza en el material visual, un joven está saboreando sus comidas y tiene a su costado a su perro, que se muere de ganas de pedirle un bocado pero su "orgullo" es más fuerte. El video es viral en Internet.

Quién dice que los perros no suelen "resentirse". Un video viral en TikTok muestra a un perro hambriento y con ganas de darle una masticada a las comidas de su dueño, pero no lo hace por orgullo. Sí, así como lo lees.

El tierno cachorro no pierde de vista las comidas de su amo, pero cuando este voltea a mirarlo se hace el desentendido. Esto ocurre una y otra vez. Incluso se ve que el hombre le quiere invitar, pero el can no quiere saber nada de él.

Es preciso mencionar que este divertido momento fue capturado por la pareja del joven, quien no podía creer que su mascota seguiría resentido luego que el hombre le regañara por una travesura.

Como era de esperarse, el video es todo un éxito en las redes sociales y esto se puede comprobar en sus cifras: 990 mil reproducciones y 85 mil 'me gusta'.