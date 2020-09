George Forsyth: JNE abre proceso sancionador para alcalde de La Victoria

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tramitó el proceso sancionador contra el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth. Esta medida ha sido efectuada debido a que supuestamente se estaría haciendo campaña electoral.

Según la resolución emitida este sábado 26 de setiembre, la entidad señala que el burgomaestre violó la norma "neutralidad electoral" al realizar campañas electorales en plazos que aún no son establecidos.

"Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus dependencias puede aparecer en la publicidad estatal a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique", se lee en la resolución.

Mediante las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE), las publicidades referidas fueron reportadas a través de la red social de Facebook.

Como se recuerda, hace unos días Forsyth fue consultado sobre su inscripción en el partido político Restauración Nacional. Asimismo, señaló que mientras continúe en su puesto como alcalde, no hablará sobre otros temas políticos que se relacionen con miras a la presidencia del Perú del próximo año.

“No estamos haciendo ninguna propaganda electoral, yo no soy candidato. (…) No corresponde ahora hablar de temas electorales. No conviene por la transparencia”, precisó a los medios de comunicación.