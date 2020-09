Estados Unidos: niño de 12 años comienza segundo año en la universidad

Un pequeño de 12 años se ha vuelto viral en redes sociales tras darse a conocer su historia, ya que a su corta edad se encuentra cursando el segundo año de la carrera de ingeniería aeroespacial en la Chattahoochee Technical College, universidad de Georgia, en Estados Unidos.

El pequeño Caleb se graduará a los 14 años y es el orgullo de su familia. Desde muy temprana edad aprendió el lenguaje de señas, incluso antes de comenzar a hablar, y a los dos años pudo leer toda la Constitución de Estados Unidos.

Además, según Claire y Kobi Anderson, sus padres, a los 9 meses de edad el menor ya podía escribir más de 250 palabras y antes del año ya hablaba y leía. Asimismo, ha aprendido varios idiomas, el inglés (lengua antiva), español, francés y el mandarín.

“Cuando comenzamos a interactuar con otros padres y tuvimos otros hijos nos dimos cuenta de lo excepcional que era esta experiencia, porque no teníamos otro marco de referencia”, explicó Kobi.

Caleb calificó para el MENSA, una sociedad de alto coeficiente intelectual, a los tres años y entró recién a los 5. Una vez ahí dentro, arrasó con la primaria, secundaria y preparatoria.

“Él dijo: ‘Mamá, estoy aburrido. Esto no es un desafío. Realmente no me está ayudando a crecer en mi aprendizaje y creo que estoy listo para la universidad”, recordó Claire.

Por último, los Anderson tienen otros hijos que también son superdotados y creen que hay muchos más niños en el mundo como Caleb, pero que no se les de la oportunidad.

“Creo que la gente tiene una perspectiva negativa cuando se trata de niños afroamericanos. Hay muchos otros Caleb por ahí, a los niños afroamericanos les gusta (estudiar), pero no tienen la oportunidad ni los recursos”, culminó Claire.