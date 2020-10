Tres regiones sin COVID-19 retomarán las clases presenciales

Desde marzo último, el Perú vive una de las crisis más duras de toda su historia. La llegada del coronavirus ha servido para que como sociedad nos demos cuenta de las carencias amplias que teníamos, tanto en el sector educación, economía y salud.

Una serie de actividades, tras la aparición y expansión de la COVID-19, se paralizaron, entre ellas las clases presenciales, pues desde el Ejecutivo, tomando el ejemplo de países en el mundo, se acordó suspender el ingreso de alumnos a las aulas.

De acuerdo a ello, se planteó una alternativa remota: Aprendo en Casa, un espacio que llegó a millones de niños en nuestro país, mismo que mediante sus televisores o por la señal de Radio Nacional, pudieron seguir las clases que se dictaron.

Sin embargo, esta educación a distancia no llegó a todos, por lo que cientos de niños, por la lejanía de sus viviendas y por no poder contar con energía eléctrica y otros factores más, no pudieron tomar las clases brindadas por el Ministerio de Educación.

Es por ello que más pronto de lo que creíamos, tres regiones de nuestro país volverán a tomar clases presenciales, ello en zonas rurales que no presenten casos de coronavirus.

Estamos hablando de Arequipa, que ya arrancó, y también Junín y Madre de Dios, regiones en donde se preparan para recibir a sus alumnos con todos los protocolos de bioseguridad para resguardar su integridad y salud en medio de la pandemia.

“El plan piloto arrancará en la zona de Runatullo. Ya tenemos mascarillas, protectores, cabinas de seguridad y se han formado comités de salud con padres de familia, a fin de cumplir con todos los protocolos para evitar cualquier contagio”, comentó el director regional de Educación de Junín, Bladimir López.