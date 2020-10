Martín Vizcarra sobre Augusto Thorndike: “A este tipo de periodismo de alcantarilla no respondemos” – VIDEO

Hace casi una semana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, estuvo presente en el set de Cuarto Poder para conceder una entrevista en el marco de la crisis por el coronavirus en el Perú y el movido acontecer político que lo involucra con acusaciones sobre supuestos actos de corrupción.

De acuerdo a ello, quien fue el encargado de llevar la entrevista fue Augusto Thorndike, conductor que posterior a la presencia con el mandatario en los estudios de América Televisión, fue duramente criticado por el tino que tuvo con el jefe de Estado.

Como se recuerda, al final de la entrevista, Augusto Thorndike se despidió de Martín Vizcarra dejando una frase un poco álgida: "Espero que no termine en Canadá... Y no me refiero a la embajada".

Al día siguiente el mandatario sostuvo una entrevista con Rosa María Palacios, en donde no se guardó nada y manifestó su parecer de acuerdo a la conversación con Thorndike la noche anterior.

Sin embargo, el presidente volvió a manifestarse sobre el tema, esta vez el último viernes en un acto protocolar realizado en Huancavelica.

Al ser consultado sobre Thorndike, Vizcarra respondió: "Ese tipo de periodismo que llamamos nosotros de alcantarilla, no damos ninguna respuesta".

En otro momento, refirió: "Tenemos tanto por hacer, tanto por trabajar, tanto por ofrecer al Perú que no podemos estar fijándonos en este tipo de golpes bajos, que no vamos a responder”.

(Fuente: Canal N)