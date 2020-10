Retiro del 100 % de AFP: ¿En qué consiste el proyecto de ser aprobado por el Congreso?

El retiro del 100 % de tu AFP sigue en discusión. El pleno del Congreso de la República aplazó y reprogramó nuevamente, para el 31 de octubre, el debate y votación del dictámenes de ley que contempla el retiro de fondos de aportantes a las Administradores de Fondos de Pensiones, según señaló Manuel Merino.

La medida anunciada por el titular del Legislativo tuvo la aprobación de la Junta de Portavoces, quienes fijaron la fecha esperando que los 130 congresistas culminen sus actividades de semana de representación que iniciarán este lunes 25 y culminarán el 30 de octubre.

En qué consiste el retiro de fondos de 100 % AFP

La norma autoriza a los afiliados que no registren aportaciones ni retenciones por más de 12 meses consecutivos a la fecha de vigencia de la ley, a retirar de manera facultativa hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización (CIC).

Cómo sería la entrega del dinero

En esta oportunidad, al tratarse de una cantidad total de 17 200 soles, se ha estipulado que la AFP realice un depósito de una UIT cada 30 días a una cuenta que el mismo afiliado deberá presentar en su solicitud.

Quiénes podrían retirar su AFP

Según lo que contiene el dictamen aprobado, no todos los afiliados podrán acceder a este beneficio, solo los que no hayan realizado aportes en los últimos 12 meses consecutivos. Además, esta norma no será aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.