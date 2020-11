Toque de queda en Colombia: ¿dónde regirá y cuáles son los horarios por Halloween?

Toque de queda en Colombia para HOY sábado 31 de octubre. ¿Habrá inmovilización total desde la tarde? A continuación, te contamos todo sobre las restricciones que se han ejecutado en el marco de la lucha contra el coronavirus y haciendo referencia también al 'Día de las Brujas'.

A propósito de las diversas celebraciones que se realizan como parte del día de Halloween, estas se deberán paralizar en algunas partes del mundo por la pandemia del coronavirus.

En Colombia, por ejemplo, el Gobierno de Iván Duque ha considerado que, a fin de evitar aglomeraciones y otras circunstancias que no beneficiarán al país en medio de la lucha contra la COVID-19, se tomen algunas medidas.

"Entre los riesgos que acarrea el Halloween se cuentan: aglomeraciones, dificultad para el distanciamiento físico, intercambio de objetos que pueden tener el virus en su superficie (bolsas, dulces, disfraces, máscaras, maquillajes) y contacto intergeneracional, que genera un gran riesgo para los adultos mayores", comentó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Halloween 2020: restricciones en Colombia

A continuación, te mostramos punto por punto las ciudades que tendrán restricciones y cuáles serán.

Bogotá – Restricciones por Halloween 2020

La alcaldía de Bogotá dispuso que las fiestas clandestinas o eventos que generen cualquier tipo de aglomeración quedan totalmente prohibidos. Sin embargo, no habrá toque de queda ni ley seca en la capital.

"Que no haya aglomeraciones le estamos pidiendo a las familias que celebren este día en familia, hay formas de hacerlo se pueden hacer juegos familiares, va a haber concursos no solamente de video y fotografía que está invitando la policía sino con los disfraces. Lo que se busca es proteger a los niños, estamos pidiendo que no salgan a la calle aglomerarse y menos a centros comerciales, pero también estamos pidiendo a los comerciantes que no distribuyan dulces", refirieron.

Medellín – Restricciones por Halloween 2020

La ley seca se aplicará en esta ciudad y el toque de queda regirá desde las 6.00 p. m. A continuación, te mostramos los detalles.

"Para menores de edad, el toque de queda aplicará de forma diferenciada y continua. La restricción iniciará el viernes 30 de octubre a las 6.00 p. m. y se extenderá hasta las 6.00 p. m. del lunes 2 de noviembre. La ley seca para este fin de semana iniciará el viernes 30 de octubre a las 6.00 p.m. y se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre a las 00:00 horas", comentó la alcaldía de Medellín.

Cali – Restricciones por Halloween 2020

Quedan prohibidas las caravanas, fiestas masivas o cualquier otro tipo de evento que genere aglomeraciones, pero no habrá ley seca ni toque de queda.

"Queremos invitar a la comunidad a que no existan espacios de encuentro social; decirle a los centros comerciales que no pueden adelantar fiestas y eventos que congreguen a la población", precisó el alcalde.

Halloween 2020: ¿habrá toque de queda en Perú desde las 6 p. m.?

No. Esa información que circuló por diferentes redes sociales es completamente falsa, dado que alguna persona entendió que esta restricción que rige para Colombia se ejecutaría también en Perú, pero no es ni será así, al menos por ahora.

Aquí la nota completa sobre el toque de queda en Perú para Halloween.