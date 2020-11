Difteria: padres de niña fallecida están contagiados de la enfermedad

Tras 20 años de no haber caso alguno, la difteria reapareció en el Perú y se cobró la vida de una menor el pasado viernes 30 de octubre. Ahora, el padre de la difunta ha revelado que, tanto él como su esposa, han dado positivo a la enfermedad.

Así lo confirmó La República, quien tuvo contacto con el progenitor y que también indicó que su otra hija de dos años se hizo la prueba y salió negativa, por lo que de momento se encuentra estable.

Asimismo, se refirió al lamentable caso y reveló que su pequeña había recibido un medicamento llamado antitoxina diftérica que es necesario para tratar a la enfermedad. Sin embargo, la menor no reaccionó bien y presentó problemas cardiacos.

“Antes de poner el insumo, me dijeron que el riesgo era poco por eso yo confié en los médicos y firmé para que le pongan el medicamento. Yo como padre la he visto y no había reaccionado como debería ser. Ayer (viernes) a las 7.00 a. m. me informaron que a mi le habían dado tres paros cardiorrespiratorios, uno a las 12 de la madrugada, a la 1.00 a. m. y a las 4.00 a. m.”, reveló para ATV.

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que la muerte de la menor se debió a que presentaba “complicaciones cardíacas severas conocidas como miocarditis diftérica, incluyendo arritmias ventriculares de alto riesgo, los efectos más temidos de esta enfermedad”.

Finalmente, EsSalud anunció que en el Perú solo se han vacunado el 20 % de los menores de un año, debido a la COVID-19. Por lo que, hizo un llamado a a todos los padres para seguir las campañas de vacunación y llevar a los niños.