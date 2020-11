"No aceptaron mi denuncia en la comisaría", revela la viuda del fallecido en el Callao - VIDEO

Durante una intervención policial en el Callao la policía buscó frenar un partido que no cumplía con las disposiciones para detener el COVID-19, pero todo se salió de las manos, dejando como saldo a dos efectivos heridos y un civil fallecido, el cual busca justicia a través de su familia.

La esposa de Raymundo Choque, identificada como Gladys Hernández, en una entrevista con América TV, indicó que fue a poner la denuncia a la comisaría respectiva, pero no la aceptaron.

"He ido a poner la denuncia a la comisaría de Playa Rímac y no me la han aceptado porque el Ministerio Público ya la hizo y me dijeron que debo ir a Bellavista", contó la viuda.

Del mismo modo, dio algunos detalles de cómo su esposo perdió la vida a causa del operativo realizado en dicha zona del Primer Puerto.

"Mi esposo había ido a la cancha para conversar con sus amigos y sí habían unos jóvenes jugando pelota. Vino un contingente de la Marina con la PNP. Imagino que ahí empezó todo y un policía golpeó a unos chicos con un palo, al extremo de golpearles la cabeza", contó la señora.

La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado, en el que aseguraron que realizarán las investigaciones pertinentes para llegar a la verdad del asunto.