Coronavirus en Perú: 930 237 casos y 35 067 fallecidos, Resumen jueves 12 de noviembre

Coronavirus en el Perú. Revisa el resumen sobre el avance de la COVID-19 en nuestro país que hasta el momento registra un saldo de 930 237 casos y 35 067 fallecidos, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, Manuel Merino juramentó como nuevo mandatario de nuestro país tras un golpe de Estado. Por eso, lee también noticias sobre la crisis política, Hoy, 12 de noviembre.

Coronavirus en Perú: Resumen

Cierre del día

- 8.50 p. m. El Ministerio de Salud anuncia, que hasta el momento, se registran 930 327 casos, 35 067 fallecidos y 856 023.

- 8.45 p. m. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: "Hoy, nuestros defensores públicos se encuentran desplegados en los 24 departamentos del país con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta y el respeto irrestricto a los derechos humanos".

- 7.30 p. m. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: "¡Seguimos fortaleciendo las capacidades de las familias en lista de espera para adopción! Orientamos, preparamos y reflexionamos en grupo para entender que la adopción es el derecho de toda niña, niño o adolescente a vivir en una familia que le brinde amor, respeto y protección".

- 5 p. m. EsSalud: Hoy se conmemora el Día de la Pediatría Peruana, rendimos homenaje y gran reconocimiento a todos los pediatras, quienes entregan todo su profesionalismo en el cuidado de los niños y niñas de nuestro país.

- 2 p. m. Abel Salinas asume como el nuevo titular del Ministerio de Salud en el gobierno de facto de Manuel Merino.

- 1.30 p. m. A través de sus redes sociales, el cantante Gian Marco participará en las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino: "Hoy salgo a la calle a marchar en paz".

- 12:30 p. m. El Dr. Julio Moisés Ríos Urrutia, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Loayza, comunicó que ha asistido a más de 1000 partos durante la pandemia por la COVID-19.

- 11.30 a. m. Martín Vizcarra: "No voy a dejar el país, no iré a ninguna embajada, ni me internaré en una clínica". El expresidente acudió esta mañana al Ministerio Público sobre el caso Lava Jato.

- 10.30 a. m. ¡Lo último! A las 13:00 horas jurarán los integrantes del nuevo gabinete.

- 9.30 a. m. Según informa el Ministerio de Salud, se reportan 39 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

- 8.30 a. m. Johnson & Johnson anuncia inscripción para ensayos clínicos contra la COVID-19. Desde los 18 hasta los 60 años. Para registrarse puede ingresar al siguiente link (https://www.prevenircovid.org.pe/)

- 7.30 a. m. ¡Buenos días! Comenzamos la jornada informando que, hasta el cierre de miércoles, se registrar 982 006 casos y 35 031 fallecidos a causa de la pandemia.

Coronavirus en Perú: balance de casos

A continuación, revisa una guía para que puedas ver el aumento de casos positivos de la COVID-19 en suelo nacional durante los últimos días.

Lunes 9

Casos: 925 431

Fallecidos: 34 992

Recuperados: 850 670

Martes 10

Casos: 928 006

Fallecidos: 35 301

Recuperados: 853 208

(FUENTE: MINSA)

¿Qué canales de TV muestran noticias de la COVID-19 en el Perú?

Esta es la lista de canales televisivos para que te informes sobre el coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

¿Cómo prevenir contagiarme de coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

Evitar contacto con personas con dolencia respiratoria.

Evitar saludar con beso en la cara.

Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

(FUENTE: MINSA)

¿Qué es la COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud(OMS) definió el nombre de COVID-19& al acrónimo del coronavirus. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.